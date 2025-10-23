YOASOBIは、なぜライブ撮影を許可しているのか？『Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI 特別インタビュー』公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIとサムスンがコラボレーションした『Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI #ライブ撮影ならGalaxy』が2025年4月よりスタート。このたび、YOASOBIとサムスンのコラボを記念したスペシャルインタビュー動画『Samsung Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI特別インタビュー』が公開された。

11月まで続く『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』の真っ最中のYOASOBI。YOASOBIの公演はスマートフォンでの写真撮影が許可されており（※動画撮影は禁止）本ツアーでは“Samsung Galaxy S25 Ultra”をレンタルしてライブ撮影を体験することができるキャンペーンも実施されている。インタビューは、キャンペーン初回公演となった新潟公演後に行われた。

Q.本日のライブの感想をお聞かせください。

ikura：最高でしたね。新潟の皆さん、熱量も声量もすごくて、ものすごいパワーを感じました。

Ayase：すごかったね～。ツアーとしては40本あるうちの14本目ですが、ツアーファイナルかなと思うくらい皆さんが熱量を出し切ってくれて素晴らしかったです。

Q.11月の完走に向けて意気込みを教えてください。

Ayase：とにかく我々が健康でいることがいちばん大事だよね。ひとりも欠けることなくちゃんと走り抜くためにね。

ikura：私たちとしても40本のツアーはひとつの挑戦ですが、来てくださる皆さんにとっては1日1日が特別だと思うので、私たちも1日1日を大切に走り抜けたいと思います。

Q.今回サムスンは『Galaxy AIとともに可能性を切り開こう』というSamsung Galaxyのコンセプトのもと、音楽を通じてグローバルに活躍するYOASOBIさんに共感しコラボレーションをさせていただきました。今回のコラボレーションをどのように感じられましたか？

ikura＆Ayase：光栄です。

ikura：YOASOBIのライブは（写真）撮影OKなので、ぜひ皆さんに「100倍ズーム」を使って、鮮明な写真を撮ってもらえたらうれしいです。私たちのライブにはこだわりの演出がたくさんあるので、いろいろな瞬間を切り取ってもらえるとうれしいなと思っています。

Q.“Samsung Galaxy S25 Ultra”でライブの思い出を美しく写真に残し、ライブ中だけでなくライブ後も思い出に浸ることができますが、この点についてはいかがでしょうか？

Ayase：レーザー、照明、映像演出などステージ上の演出全部や衣装・ヘアスタイルなど、音以外の目に見えるものにもとてもこだわっているので、それがあとで見返せるものとして美しく保存されるのはとても良いことだと思います。

ikura：カメラの中に自動でお肌をきれいにしてくれる機能がデフォルトで搭載されていて、ライブ後の顔でもきれいに映るのがすごいです。お客さんもきっと盛り上がったあとでメイクが崩れてしまっている瞬間があるかと思いますが、それでもいい笑顔で撮ったときの写真は一生ものなので。

Ayase：撮ったあとの画質も綺麗だし素晴らしいです。

ikura：ぜひ使ってみてください！

Q.実際におふたりにも“Samsung Galaxy S25 Ultra”をお使いいただきましたが、どうでしたか？

ikura：すごいお肌きれいになってる！ と驚いたときの写真を撮りました（笑）。

Ayase：AIで消せる機能が素晴らしいから、映っていた人をすべて消して、誰もいなくなってしまいました（笑）。

ikura：背景きれいですごいよね。

Ayase：これがデフォルトで入っているのはすごいです。

Q.いち早く日本でのライブ撮影を許可したアーティストだと思っていますが、どんな思いで撮影をOKにされたのか、またライブを実際に撮影いただいているなかで、ここを撮影してほしいなというポイントがあれば教えてください。

Ayase：SNSが普及するなかで、僕らもライブをやるとなるとオフィシャルカメラマンさんに撮影いただき、その日のライブの様子を来れなかった方にもお届けしています。それに加えて、実際に来たお客さんが客席から撮った写真をアップしたり、みんなで共有してくれれば、カメラマンがそれだけの人数増えているのと一緒です。また、僕らのことを好きだと言ってくれている人ならではの目線の写真はとても面白いと思っています。ファン同士だけでなく、YOASOBIがどういうアーティストなのかわからない人にも「こういうライブやってるんだな」「ikuraさんは歌っているときにこういう表情しているんだな」と知ってくれるきっかけになれば面白いのかなというのがひとつの理由です。

ikura：思い出として撮ったものをライブに来られなかった人に共有してくれたり、SNSで投稿してくれたりすると「YOASOBIのライブってこんな演出なんだ」とライブの雰囲気が伝わり、そこからまた広がったりすることもあると思いますし、良いことしかないよねということで撮影許可させていただいています。

Ayase：撮影してほしいポイントについては「本当にあなたが撮りたいと思った瞬間を撮ってください」という気持ちですね。いろいろなシーンがあるなかで僕らとしてももちろん演出のこだわりはありますが、自然と今撮りたいと心が動いた瞬間に撮ってもらえればと思っています。

Q.ファンの皆さんへメッセージ

ikura＆Ayase：みなさん、こんにちは。YOASOBIのikuraとAyaseです。4月から配信しているCMでGalaxyとコラボしています。

『#ライブ撮影ならGalaxy』ということで、Galaxyにはライブの思い出を素敵に残せる機能がたくさんあります。「100倍ズーム」とかぜひ使っていただいて皆さんの思い出を残してみてくださいね！

■リリース情報

2025.10.02 ON SALE

YOASOBI

DIGITAL SINGLE「劇上」

■関連リンク

YOASOBI×Galaxy S25 Ultra 関連記事

https://www.samsung.com/jp/explore/special/galaxy-s25-ultra-yoasobi/?srsltid=AfmBOopV2r_LtEo_a2D5-msMlnYSk5T6NmqaPrhJQO4nVQUE2DMchgv8

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/