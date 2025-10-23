　23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比300円安の4万9010円と急落。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては297.79円安。出来高は9223枚となっている。

　TOPIX先物期近は3258ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.43ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49010　　　　　-300　　　　9223
日経225mini 　　　　　　 49005　　　　　-300　　　138637
TOPIX先物 　　　　　　　　3258　　　　　-6.5　　　　9662
JPX日経400先物　　　　　 29355　　　　　-130　　　　 745
グロース指数先物　　　　　 731　　　　　　-3　　　　 439
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース