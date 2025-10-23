日経225先物：23日0時＝300円安、4万9010円
23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比300円安の4万9010円と急落。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては297.79円安。出来高は9223枚となっている。
TOPIX先物期近は3258ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.43ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49010 -300 9223
日経225mini 49005 -300 138637
TOPIX先物 3258 -6.5 9662
JPX日経400先物 29355 -130 745
グロース指数先物 731 -3 439
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
