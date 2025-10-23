ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーター中西花、『FRIDAY』登場 スイーツ手に屈託ない笑顔
ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーターの中西花が、23日発売号の『FRIDAY』（講談社）に登場する。
【画像】屈託のない笑顔を浮かべた中西花
9月11日に発売した初のデジタル写真集『現役女子大生お天気リポーター 中西花 はなまるっ!!』がヒットした中西が『FRIDAY』本誌に再び登場する。圧倒的な透明感と屈託のない笑顔で誌面を彩る。
【中西花プロフィール】
大阪府出身。情報番組『news おかえり』のお天気リポーターや、阪神を中心に放送しているラジオ番組『ABCフレッシュアップベースボール』のスタジオMC（土曜担当）を務める。SNSに投稿したスタジアムで熱烈に応援している姿がたびたび話題を集めている。
