大阪・阪神梅田に新ブランドSALTRAがオープン♡塩スイーツ登場

2025年11月12日、大阪・阪神梅田本店1階に新ブランド【SALTRA(ソルトラ)】がグランドオープン♡淡路島の藻塩や赤穂のにがり塩を使い、お菓子の甘味と塩味を絶妙に引き立てるソルトスイーツを展開します。注目は、塩の旨みが際立つ「サブレアソート」23個入2,700円（税込）をはじめ、キャラメルサンドクッキーやロールケーキなど、贅沢な素材で仕上げた魅惑のラインナップです。

SALTRA自慢の塩スイーツラインナップ

サブレアソート

新ブランドSALTRAでは、塩を主役にしたスイーツを多数展開。

バターガレットやピスタチオパレット、ショコラブールドネージュを詰め合わせた「サブレアソート」23個入2,700円（税込）は、淡路島の藻塩と赤穂のにがり塩を使い、素材の旨みを最大限に引き出しています♡

サブレフロマージュ〔金柑〕

サブレフロマージュ〔アーモンド〕

キャラメルサンドクッキー

サブレフロマージュ〔金柑〕1,080円（税込）や〔アーモンド〕1,080円（税込）、キャラメルサンドクッキー5個入1,080円（税込）もおすすめです。

【タカノフルーツパーラー】アトレ吉祥寺店限定メニュー登場！1周年フェアで秋の味覚を堪能

オープン記念キャンペーンでトートバッグプレゼント

SALTRAグランドオープンを記念して、期間中に税込5,500円以上お買い上げの方にはオリジナルトートバッグをプレゼント♡

ブランドカラーのイエローは気持ちを明るくし、お気に入りスイーツを入れて街歩きも楽しめます。数量限定のため、なくなり次第終了。

大阪でしか味わえない塩スイーツを、この機会にぜひ体験してください。

SALTRAで塩の魅力と甘さのハーモニーを楽しむ



大阪・阪神梅田に誕生した新ブランド【SALTRA(ソルトラ)】は、淡路島の藻塩や赤穂のにがり塩を使ったソルトスイーツが揃う注目店♡

キャラメルサンドクッキー5個入1,080円（税込）や「サブレアソート」23個入2,700円（税込）など、塩と甘味の絶妙なバランスで贅沢な味わいを提供します。

オープン記念トートバッグプレゼントも見逃せません♪