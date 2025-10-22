11月28日に公開される、元阪神タイガース横田慎太郎選手のノンフィクション映画『栄光のバックホーム』の予告編スペシャルロングバージョンと新場面写真が公開された。

本作は、2013年に阪神タイガースにドラフト2位で指名され、2014年に入団した横田慎太郎選手の自著『奇跡のバックホーム』（幻冬舎）と、彼が2023年に28歳でその生涯を閉じるまで、母・横田まなみら家族と共に闘い続けた人生の軌跡を描いたノンフィクション『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』（幻冬舎）を映画化したもの。若きホープとして将来を期待されるも、21歳で脳腫瘍を発症し、引退を余儀なくされた横田選手が最後の試合で魅せた“感動のラストプレー”は、野球ファンのみならず、多くの人々の心に刻み込まれた。

元高校球児でもある新人・松谷鷹也が主人公の横田選手を演じ、鈴木京香が横田選手の母・まなみをそれぞれ演じる。そのほか、前田拳太郎、伊原六花、山崎紘菜、草川拓弥、萩原聖人、上地雄輔、古田新太、加藤雅也、小澤征悦、嘉島陸、小貫莉奈、長内映里香、長江健次、ふとがね金太、平泉成、田中健、佐藤浩市、大森南朋、柄本明、高橋克典らが共演に名を連ねた。企画・監督・プロデュースは秋山純、脚本は中井由梨子が担当した。

公開された“スペシャルロングバージョン”の予告編は、ゆずによる主題歌「栄光の架橋」にのせて紡がれ、本作が完成するまでの軌跡を追った横田選手本人の映像やW主演の松谷と鈴木の姿、製作総指揮の見城徹の主演・松谷への想い、さらに初公開となる本編映像が収められている。

あわせて公開された場面写真では、夢を胸にプロの世界へ飛び込もうと甲子園へ降り立った横田選手（松谷鷹也）の決意がにじむ背中や、横田選手の母・まなみ（鈴木京香）と元プロ野球選手の父・真之（高橋克典）、姉の真子（山崎紘菜）が阪神グッズを身に着け声援を送る温かい家族の姿、野球界復帰のため懸命にリハビリをする横田選手とトレーナーの土屋明洋（上地雄輔）、そして阪神タイガースの先輩・北條史也（前田拳太郎）や横田選手の想い人でもある小笠原千沙（伊原六花）、スポーツ紙の野球担当・遠藤記者（草川拓弥）をはじめとする横田選手を支える周囲の人々が捉えられている。特に、奇跡のバックホームのカットは、松谷本人が猛特訓を積み、自らの送球で撮影された。

（文＝リアルサウンド編集部）