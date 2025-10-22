事務用品通販大手のアスクルがサイバー攻撃を受けた問題で、同社は２２日、主に物流システムで障害が発生していると発表した。

作業効率向上のために自動化した物流部門が停止し、配送を受託している他社のサービスにも影響が広がった。外部の専門機関と連携して調査を進めているが、復旧のメドは立っていない。

アスクルは当日配送などを実現するため、出荷作業を多数のロボットで自動化した物流システムを構築している。今回、倉庫内の作業を一元的に管理するシステムに被害が集中したことで商品の入荷・出荷業務が停止し、受注できなくなった。社内の管理システムには影響が出ていないという。

アスクルは親会社のＬＩＮＥヤフーなどの技術者を含めた調査チームを発足させた。被害の詳細や原因を調べ、復旧を急いでいる。

ネスレ日本は２２日、ネットストアの受注を停止したと明らかにした。アスクルの子会社に商品の配送を委託していたのが原因で、再開の見通しは立っていないという。ネスレによると、２１日夜からコーヒー豆やコーヒーメーカーなどほぼ全ての商品で新規の受注を停止している。受注済みの商品も出荷や配送に遅れが生じている。

アスクルのシステム障害は１９日に発生した。外部からの不正アクセスによる異常を検知し、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」に感染した疑いのあるシステムをネットワークから遮断したが、システムの一部が暗号化され、使えなくなった。