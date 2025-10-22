柏とプロ契約、“誰よりも成長”してきた16歳。MF 長南開史が「違いを」「もっと上のカテゴリーに」の野心も持ってU-17W杯挑戦
U17アジアカップ(4月)からの半年間で誰よりも成長してきたという自負がある。「(その自信が)ありますし、ワールドカップを目指してアジアカップから練習したりしてきたので、やっぱりこの中でも違いを見せて、もっと上のカテゴリーに呼ばれるぐらいのパフォーマンスを見せる気持ちで来たので、どんどん前向いて、結果残していきたいなと思っています」。高校進学直後の今年4月にJ1・柏とプロ契約を締結している16歳。MF長南開史が、「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」(11月3日〜27日) で躍動する。
22日、U-17ワールドカップ直前合宿(千葉)の初日を終えた長南は、「1か月前とか何回か遠征を重ねてたので、みんな守備の仕方とか戦術は合って来ているなっていうのはあります」とコメント。右ウイングバックを務めたトレーニングではサイドから果敢に攻め上がり、クロスだけでなく、シュートを打ち込む姿勢も見せていた。
「こういう練習からシュート打っていかないと本番でも無理だと思うし、トップ(チーム)でもガンガン打っていたりはしたので、こういう練習から打っていくようにしています」。期待されたU17アジアカップではやや攻め上がりを自重した部分も。「ビビっていたというか、自分のメンタルの弱さとかもあってなかなか前に行けず、カウンターの怖さがあったので、そういうところもやっぱ自分の弱さが出たと思います」と振り返る。
大会終了後、高校1年生ながら柏トップチームとプロ契約を締結。トップチームでの活動が増える中、特に成長できた部分は「守備の対応です。守備の寄せる減速が速いって言われて、そこから止まらない守備とか、あとプレースピードが速くてプレスも来るので、判断とかプレースピードは速くなったなって思います」と説明する。加えて、こだわって取り組んできたことは前へ仕掛ける部分だという。
「前回(フランス遠征)とか、アジアカップの時よりかは前に仕掛ける姿勢の自信がついたかなと思います。トップでも仕掛けるとか前向くっていうのはチャレンジしていたので、ワールドカップの舞台でも前向いたらどんどん仕掛けたりシュートを打ったりしていきたいなと思っています」。U-17ワールドカップではチームの勝利に貢献し、「アシストも、点も取りたいなと思います」と目標を掲げた。
昨年、中学3年生ながらプレミアリーグEASTで一際存在感のあるプレー。今年2月の「NEXT GENERATION MATCH」で日本高校選抜相手に衝撃的なゴールを決め、中学生DFはその名を広く知らしめた。U17アジアカップは準々決勝敗退に終わったが、そこから世界を目指して成長してきた16歳は「(U17アジアカップから)守備の対応も、攻撃も成長している実感っていうのはあるので、自分の実力がどこまでやれるかっていうのが楽しみです。仕掛けるところとか、アグレッシブさとか、攻撃のフィニッシュのところだったりを見て欲しいなと思います」。U-17ワールドカップはサッカー人生の一つのターニングポイント。活躍し、一気に五輪代表へ“飛び級”するくらいの「気持ちでやります」という野心も持って、今回の活動に臨んでいる。
「自分たちは前回の遠征でもフランスといい試合して、ポルトガル、サウジアラビアに勝って『できる』っていう感覚はみんなあると思うので、ビビらず優勝する勢いで多分みんないると思うので、強豪相手にも勝って、日本の実力を見せつける大会にしたいなと思っています」。現時点での心境は「緊張が一番デカいけど、ワクワクしています。これからプロになっていくにつれて大事な経験だと思うので、ここでミスしても、成功しても、いい経験になるかなと思うので、どんどんチャレンジしていきたいなと思います」。進化した逸材が1歳年上の世界相手にチャレンジする。
(取材・文 吉田太郎)
