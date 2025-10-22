ペップがベルナルド・シウバのヘディング弾を称賛「メッシのよう」「首にハンマーがある」
マンチェスター・シティは21日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節でビジャレアルのホームに乗り込み、2-0で勝利を収めた。
先制点を挙げたのは好調のFWアーリング・ハーランド。前半17分にDFリコ・ルイスの折り返しから強烈な一撃を叩き込み、今季クラブとノルウェー代表を合わせて14試合24ゴールとした。欧州CL通算では51試合で53得点と、驚異的なペースを維持している。
前半40分にはFWサビーニョのクロスからMFベルナルド・シウバがヘディングで押し込み、そのままシティが2-0で逃げ切った。
アメリカ『ESPN』によると、ジョゼップ・グアルディオラ監督は試合後に「アーリングがまた得点したこと、そしてベルナルドが頭で決めたこともうれしい」とコメント。B・シウバについて「(リオネル・)メッシに少し似ていた。首にハンマーがあるようなものだ。彼らは小柄だが、ヘディングでのコンタクトがとてもうまい」と称えた。
また、試合に関しては「雰囲気が良く、前半は本当に良かった。適切な瞬間に得点し、良い脅威を作り出した」と言及。昨季にラウンド16進出を逃したシティは、開幕3試合で2勝1分と順調に勝ち点を積み重ねている。
一方で、MFニコ・ゴンザレスが後半12分に右膝を痛めて途中交代。負傷に悩まされているMFロドリの代役を務めていたゴンサレスの状態は不明で、チームにとっては気がかりなアクシデントとなった。
シティの次戦は26日に敵地で行われるプレミアリーグ第9節アストン・ビラ戦。ハーランドはリーグ戦7試合連続ゴールを狙う。
