ÎÉ½íÊ¸²½¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¡¢Ê¸ÌÀ¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¡¡Ãæ¹ñ¡¦¹º½£
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹º½£10·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·ÀÐ´ï»þÂå¤Î°äÀ×¡¢ÎÉ½í¡Ê¤ê¤ç¤¦¤·¤ç¡Ë°äÀ×¤¬¤¢¤ëÞ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ô¤Ç17¡Á20Æü¡¢»¨²ß¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¡ÖÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¡×À½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¥Õ¥§¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÎÉ½í¤¬·Ñ¾µ¤¹¤ëÊ¸Ì®¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸þ¤«¤¦Ì¤Íè¡×¤Ç¡¢6500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î²ñ¾ì¤ËÊ¸ÌÀÂÐÏÃ¤ÎÉñÂæ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¤ÏÂè3²ó¡ÖÎÉ½í¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¡Ê18¡Á20Æü¡Ë¤Î¼çÍ×´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìó200¤Î´ØÏ¢´ë¶È¡¦µ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÇîÊª´Û¤ä¸ÎµÜÇîÊª±¡¤Ê¤É¡¢ºÇ½é´ü¤ËÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥ÖÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤¿17¤Îµ¡´Ø¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¤Û¤«¡¢12¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é22¼Ò¤â½ÐÅ¸¤·¤¿¡£²¤½£¤äÆîÊÆ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Î¸ÅÅµÅª¤ÊÈþ³Ø¤äÌ±´Ö¹©·Ý¤ò½¸ÃæÅª¤ËÅ¸¼¨¤·¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤È¸½Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍµ¡Åª¤ÊÍ»¹ç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼çºÅ´ë¶È¤Î¹º½£ÎÉ½íÊ¸²½ÁÏ°Õ¤Ï¡¢ÎÉ½í°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Ê¸²½ºâ¤Î¿§ºÌ¤ÈÊ¸ÍÍ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º600ÅÀ°Ê¾å¤ò³«È¯¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¶Ì´ï¡Ö¶ÌûÝ¡Ê¤®¤ç¤¯¤½¤¦¡Ë¡×¤ò¸«ËÜ¤Ë¤·¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤È¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¿À¿Í½ÃÌÌÊ¸´§¾õ¶Ì´ï¤ò¸µ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÀ¾¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉCAM¡Ü¤Ï¡¢¥·¥í¥Á¥ç¥¦¥¬¥¤¤ä¥ä¥·¤ÎÍÕ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢É÷¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£±Ñ¹ñÆ«¼§´ï¥Ö¥é¥ó¥ÉOxton¡¡Village¤Ï¡¢ÎÉ½í¶Ì´ï¤ÎÊ¸ÍÍ¤Ë´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤ä¸Þ¹Ô»×ÁÛ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖÈù¿®¡Ê¥¦¥£¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¥ß¥Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ê¸²½¥µ¥í¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀìÌç²È50¿ÍÍ¾¤ê¤¬¡ÖÊ¸²½»ñ¸»¡×¤«¤é¡ÖÊ¸²½»ñ»º¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ÃÊèÇèÇ¡¢×Å¿óÞ¾¡Ë