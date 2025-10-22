【看病ヨロシク！丸投げ義妹】気の毒だけど。すっかり平和になったわが家！＜第18話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第18話 次のターゲット
【編集部コメント】
チサトさんは心にも時間にも余裕ができ、充実した日々を過ごせているようです。よかったですね。いっぽうアヤさんのお母さんはというと……穏やかな毎日が一変、孫の世話に追われる生活になってしまいました。しかもアヤさん、相手が実のお母さんなのでどんどん図に乗り、今となっては平日のトウマくんの世話を完全に丸投げ。最初の数日は「孫と過ごせて楽しいわ」などと言っていたお母さんでしたが、今ではげっそり。あまりの大変さに、疲労やストレスが溜まっていかないか心配です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第18話 次のターゲット
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙