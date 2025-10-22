妊娠をきっかけに夫が提案してきたのは、海沿いの一軒家に引っ越すこと。でも、今夫婦が住んでいる家は妻の実家に近い場所…。

初めての育児をこなしていく自信がない妻は、夫の提案に応えるのか…。






夫の仕事が忙しくなった途端、妻の日常は回らなくなっていきます。

よくある夫婦の危機とはいえども、引っ越したいと言ったのは夫。このままないがしろにして良いはずがありません…。

タイトルの通り「社畜夫」となっていく夫は、この夫婦の危機を乗り切れるのでしょうか。

【まんが】社畜夫と暮らしてる意味ありますか？

(ウーマンエキサイト編集部)