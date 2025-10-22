◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第３節 Ｇ大阪３―１ナムディン（２２日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｊ１のＧ大阪がベトナム１部のナムディンを下し、開幕３連勝とした。ＭＦ美藤倫はフル出場し、先制点をマークした。

前半１６分、ＭＦ安部柊斗とジェバリのパス交換からＦＷ山下諒也が抜け出し、ダイレクトでクロスを上げた。ゴール前に走り込んでいた美藤が滑り込みながら左足を合わせると、ゴールに吸い込まれて先制に成功。後半にも２点追加し、３得点快勝した。

試合後、美藤は先制の場面を振り返り「あそこに飛び込んでいけるのが自分の持ち味。それが出て先制点をもたらせたので良かった」と、納得の表情を浮かべた。１８日・柏戦（０●５、パナスタ）での黒星から中３日。チーム全員で奪った勝利を誇りながら、個人的にも「自分としてはチャンス。絶対に結果を残してやろうと思っていたので、まず１点取れたのは良かった」と、胸を張った。

５日の鹿島戦（０△０、メルスタ）で、チームはＡＣＬ２の過密日程もあり３バックを採用した。自身も後半１５分から出場。ほとんど急造のシステムではあったが、首位相手に好ゲームを演じた。鹿島のＤＦ濃野公人とは関学大時代の同期で「選抜とか１年生からカテゴリーも一緒。仲が良かったですね」と話す間柄だ。濃野は、１年目からベストイレブンを獲得するなど「プロに入ってから濃野の方が注目されて、今も確立された立ち位置がある。刺激は感じる」と明かす存在でもある。それでも「焦りとかはなくて、自分のやれることを一個一個やっていっているので、最終的にどうなっているかはすごい自分も楽しみ」。プロ２年目の今季、負傷もあったがリーグ戦初得点も記録するなど「できることが増えてきている感覚」、「サッカーが楽しいと思える瞬間が多い」と実感している積み上げは、前向きな言葉にも表れている。

この日も、得点のみならず攻守にわたって多くの場面に顔を出し続けた。「できたことも多かったですけど、課題が見つかった。まだまだです」と美藤。どこまでも成長していく。