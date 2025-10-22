sumika 新作ライブBD＆DVDより「マイリッチサマーブルース」の映像をフル尺で特別公開
sumikaが、10月22日にリリースしたライブBlu-ray＆DVD『sumika Live Tour 2025「Vermillion’s」2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』より「マイリッチサマーブルース」のフル尺映像をYouTubeで特別公開した。
■ツアーファイナルの模様を完全収録
本作品は、2025年に全33公演にて開催された『sumika Live Tour 2025「Vermillion’s」』のファイナル公演である埼玉・さいたまスーパーアリーナの模様を完全収録。
初回生産限定盤は特典映像、複数のグッズを同封した盛りだくさんの内容となっている。
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray＆DVD『sumika Live Tour 2025「Vermillion’s」2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』
■関連リンク
sumika OFFICIAL SITE
http://www.sumika-official.com/home/