¥½¥Ë¡¼¤Ï22Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖXperia¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë5GÂÐ±þ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖXperia 1 VII¡×¡ÊSonyÀ½¡Ë¤ÎÆüËÜ¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¡Ë¡ÖXperia 1 VII¡Ê·¿ÈÖ¡§XQ-FS44¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid 16¡×¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Äó¶¡³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¿·¤Ï³Æµ¡¼ï¤È¤â¤Ë¥¹¥Þ¥ÛËÜÂÎ¤Î¤ß¤ÇÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡Ë¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·ÐÍ³¡ÊOTA¡Ë¤Ç¤ÎÊýË¡¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹¿·¸å¤Î¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤¬¡Ö71.1.A.2.75¡×¡¢auÈÇ¤¬¡Ö71.1.A.2.75¡×¡¢SoftBankÈÇ¤¬¡Ö71.1.A.2.90¡×¤Ç¡¢¹¹¿·»þ´Ö¤Ïau¤Ç¤ÏÌó15Ê¬¡¢SoftBank¤Ç¤ÏºÇÂç30Ê¬ÄøÅÙ¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤Ç¤ÏÌó1.3GB¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢SoftBank¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤Ë¤«¤«¤ëÄÌ¿®ÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¤ÏWi-Fi¤ÎÍøÍÑ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó»þ¤ËÄó¶¡¤·¤¿USIM¥«¡¼¥É°Ê³°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢·ÀÌó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿ÆâÍÆ¤È°Û¤Ê¤ëÍÑ¤¤Êý¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤ÏÄÌ¿®ÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹¹¿·ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¡ØXperia 1 VII for au | ¥Ø¥ë¥×¥¬¥¤¥É | Android 16¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸å¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¹¹¿·ÆâÍÆ¡ä
⚪︎au
¡¦Android 16¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½¡¦ÁàºîÀ¤Î¸þ¾å
¡¡Android 16¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ï¡©
¡¡¢¨µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìÉôµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¥á¡¼¥«¡¼ÆÈ¼«¤ÎÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
⚪︎SoftBank
¡¦Android 16¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å
The Android 16 rollout has begun on Xperia 1 VII! With several updates to enjoy on your Xperia, this includes the ability to save HDR-quality screenshots, and improved text display when scanning QR codes. #SonyXperia #Xperia1VII #Android16— Sony | Xperia (@sonyxperia) October 20, 2025
Xperia 1 VII¤Ï¥½¥Ë¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ëXperia¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖXperia 1 VI¡×¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎXperia 1¥·¥ê¡¼¥º¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ç¤¢¤ë2.35¡§1¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤È¤Ê¤ë21¡§9¤ÎÌó6.5¥¤¥ó¥Á4K¡Ê1644x3840¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤¤¤Æ¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ÈÆ±¤¸¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§19.5¤ÎÌó6.5¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2340¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ï¿·¤¿¤ËQualcommÀ½¡ÖSnapdragon 8 Elite Mobile Platform¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹âÀÇ½²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë°ì´ã¥«¥á¥é¡Ö¦Á¡ÊAlpha¡Ë¡×¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ó¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÍÑµ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤È³ÆÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿AIµ»½Ñ¤ò¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¡ÖXperia Intelligence¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊAI½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï¼ÌÂÎ¤ò¹âÂ®¡¦¹âÀºÅÙ¤ËÂª¤¨Â³¤±¤ë»£±Æ¤ä¡¢¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï12GB¤Þ¤¿¤Ï16GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤ª¤è¤Ó256GB¤Þ¤¿¤Ï512GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢microSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢5000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡¢3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢NFC Type A¡¿B¡¢Wi-Fi 7¡¢Bluetooth 6.0¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¤Ê¤É¡Ë¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢µ¤°µ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP68¡Ë¡¢»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡£¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¹½À®¤Ë¡£
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó1200Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.9·¿¡ÖExmor RS for mobile¡×¡¢1²èÁÇ1.22¦Ìm¡¢PDAF¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mm¡¢²è³Ñ85¡ë¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿1.35·¿¡ÖExmor T for mobile¡×¡¢1²èÁÇ1.12¦Ìm¡¢PDAF¡¢4in1¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.9¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mm¡¢²è³Ñ84¡ë¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿1.56·¿¡ÖExmor RS for mobile¡×¡¢1²èÁÇ1.0¦Ìm¡¢PDAF¡¢4in1¡Ë¡ÜÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥16mm¡¢²è³Ñ104¡ë¡¢¥Þ¥¯¥í¡Ë
¡¦Ìó1200Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿3.5·¿¡ÖExmor RS for mobile¡×¡¢1²èÁÇ1.0¦Ìm¡¢PDAF¡Ë¡ÜË¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.3¡Á3.5¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥85¡Á170mm¡¢²è³Ñ15¡Á28¡ë¡¢¸÷³Ø3.5¡Á7ÇÜ¥º¡¼¥à¡¢ZEISS T*¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Æ¥ì¥Þ¥¯¥í¡Ë
SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢eSIM¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤ÎXperia 1 VII XQ-FS44¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£OS¤Ï¿·¤¿¤ËºÇÂç4²ó¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤È6Ç¯´Ö¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤êÄ¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Sony¡¢¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXperia 1 VII¡×¤òÈ¯É½¡ªÆüËÜ¤Ç¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤ÈNTT¥É¥³¥âÈÇ¤¬6·î¾å½Ü¡¢auÈÇ¤ÈSoftBankÈÇ¤¬6·î5Æü¤ËÈ¯Çä - S-MAX
¡¦¥½¥Ë¡¼¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXperia 1 VII¡×¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡ª¦Á¤ä¥Ö¥é¥Ó¥¢¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Îµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤ÆAI¤ÈÍ»¹ç¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
[Xperia 1 VII - XQ-FS44]
5G NR: n1, n3, n5, n28, n41, n66, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
È¯Çä»þ¤Ë¤ÏAndroid 15¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ºÇ¿·¤ÎAndroid 16¤¬Äó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¿·ÊýË¡¤ÏËÜÂÎ¤Î¤ß¤Ç¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¡×¢ª¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡×¤ÈÁªÂò¤·¤Æ²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁàºî¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¹¹¿·¸å¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÊPDF·Á¼°¡§215KB¡Ë¡Ù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖÃ¼Ëö¾ðÊó¡×¢ª¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¾ðÊó¡×¢ª¡Ö¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¡×¤«¤é¡£¹¹¿·¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
⚪︎au
¡¦OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤ÈAndroid 15¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Îau¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏAndroid 16¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢²èÌÌÁàºî¤äµ¡Ç½¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã¼Ëö¤ÎºÆµ¯Æ°Ãæ¤Ï¥á¡¼¥ëÁ÷¼õ¿®¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬Áàºî¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÏËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¤ÏËÜÂÎ¤ÎÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤¬½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÏÄÌ¿®¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÅÇÈ¤¬¶¯¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢°ÜÆ°¤»¤º¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËËÜÂÎ¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜÂÎ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤äÀßÄê¾ðÊó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃ¼Ëö¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÏÉ¬¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Xperia 1 » ¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤ªÍÂ¤«¤ê¥¢¥×¥ê
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼Â»Ü¸å¤Ë½é¤á¤Æµ¯Æ°¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·½èÍý¤Î¤¿¤á¡¢¿ôÊ¬¤«¤é¿ô½½Ê¬´Ö¡¢Æ°ºî¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê½êÍ×»þ´Ö¤ÏËÜÃ¼ËöÆâ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÆ°ºîÂ®ÅÙ¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÅÅ¸»¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡¦OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼Â»Ü¸å¤Ë½é¤á¤Æau¥á¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¡Ê@au.com¡¿@ezweb.ne.jp¡Ë¤òµ¯Æ°¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¿ôÊ¬¤«¤é¿ô½½Ê¬ÄøÅÙ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥á¡¼¥ë¤Î±ÜÍ÷¡¢Á÷¼õ¿®¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê½êÍ×»þ´Ö¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÎÊÝÂ¸·ï¿ô¤äÍÆÎÌ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿½èÍý´°Î»¤Þ¤ÇÅÅ¸»¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡¦³¤³°ÍøÍÑÃæ¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¹¹¿·¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Android 15¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎAndroid 16¾å¤Ç¤ÎÆ°ºî¤ÏÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂÐ±þOS¤Ê¤É¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Î¾ãÊ¶¼º¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡0120-925-919¡ÊÄÌÏÃÎÁÌµÎÁ¡Ë
⚪︎SoftBank
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤Ï¡¢È¯Ãå¿®¤ò´Þ¤à¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î³Æµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÛµÞÄÌÊó¡Ê110ÈÖ¡¢118ÈÖ¡¢119ÈÖ¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤Î´°Î»¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç30Ê¬ÄøÅÙ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÏÄÌ¿®¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÅÇÈ¾õÂÖ¤Î¤è¤¤¾ì½ê¤Ç°ÜÆ°¤»¤º¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËËÜµ¡¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ÏÅÅÃÓ¤ò½½Ê¬¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤ËÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜµ¡¤Î¾õ¶·¡Ê¸Î¾ã¡¦ÇËÂ»¡¦¿åÇ¨¤ìÅù¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÇËÂ»¡¦¾Ã¼º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Á°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ÇËÂ»¡¦¾Ã¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î¤´Ãí°ÕÅÀ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È>" target="_blank"><<¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È>>¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
