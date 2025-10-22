敦煌・莫高窟の第３０２窟の壁画の一部。主に病気治療の様子を描いている。（資料写真、敦煌＝新華社配信）

【新華社蘭州10月22日】中国甘粛省敦煌市の莫高窟（ばっこうくつ）にある蔵経洞は1900年の発見当時、古代のさまざまな文献資料や遺物、芸術品が5万点以上収蔵されていた。そこには、約150点の医薬に関する写本と一部の関連壁画も含まれ、古代敦煌医学の内容をうかがい知ることができる。

今では古代医学について書かれた経巻の研究が進み、千年にわたり蓄積された医学の知恵がよみがえりつつある。

敦煌医学に詳しい李応存（り・おうそん）甘粛中医薬大学（蘭州市）教授は、30年以上にわたって古代の医学処方の解読に打ち込み、敦煌医学を融合させた新たな治療法を提案してきた。

敦煌・莫高窟の第２９６窟の壁画の一部。主に病気治療の様子を描いている。（資料写真、敦煌＝新華社配信）

古代の知恵を現代に生かす取り組みは、中医学（中国伝統医学）に限らない。蘭州市第二人民医院神経外科の梁啓竜（りょう・けいりゅう）主任によると、臨床で出会う多くの問題に対して西洋医学と中医学を併用すると、少ない労力で多くの成果が得られるという。梁氏は脳の手術を受けた一部の患者に、術後の回復のために鍼灸や手技療法、中医薬治療などを勧めることもある。

蔵経洞の古文書の山から、一般の人々の役に立つ処方せんへ。敦煌医学を現代に生かす実践によって、古代の伝承は博物館の中の「遺産」にとどまらず、人々の日々の健康を守るパートナーとなっている。（記者/刁慧琳、賀晋、劉克英）