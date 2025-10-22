三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は22日、第4話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第4話は「初日前夜」。クベ版「夏の夜の夢」初日が翌日に迫る中、トラブルが相次ぐ。

ポニー田中（堺正章）が司会を務める「3時のポニー」がテレビに映る。ゲストは、かまやつひろし。

毛脛モネ（秋元才加）は一人息子・朝雄（佐藤大空）が描いた「家族の絵」をめぐり、担任教師とひと悶着。

劇場オーナー・ジェシー才賀（シルビア・グラブ）は倖田リカ（二階堂ふみ）に舞台本番でマイケル・ジャクソンの「スリラー」を踊るよう注文。「スリラー…マイケル・ジャクソンが1982年に発売した『スリラー』は、世界で一番売れたアルバムである」と注釈テロップが流れた。

ジェシーも見事なダンス。かつて俳優座に所属し「第13期生。石立鉄男と同期。加藤剛もね」と明かした。

久部三成（菅田将暉）は蓬莱省吾（神木隆之介）に「明日の公演なんだけど…絶対失敗する！」「うる爺（井上順）は台本通りやるつもりなんてまるでないし、支配人＝浅野大門（野添義弘）＝は何一つ台詞が入っていない。そして、どうしてみんな、初日の前日に予定を入れるんだ！」「圧倒的な準備不足」と嘆いた。

夜、ついに「ゲネプロ」開始。しかし、久部に盗まれた照明装置「パーライト」を取り返そうと、劇団「天上天下」主宰・黒崎（小澤雄太）がWS劇場へ。激しい演劇論となり「もういい！バーライトはくれてやる」「初日祝いだ」、そしてリカたちに「あの男を信じちゃダメだ」「自分を放り捨てた劇団に対する恨みしかない」と訴えた。

用心棒・トニー安藤（市原隼人）らは芝居を続ける。黒崎も「ある意味、解き放たれていた。シェイクスピアから」認める内容だった。

トニーがロビーに現れ、前回“同役対決”をした役者・アキラ（宮原尚之）に「このシーンなんだけど、ライサンダーはずっと台詞がないんだ。何をしていればいい」と質問。アキラは「俺はやることないから、黙って座ってます」。トニーは「ありがとう」と感謝した。

久部演じるパックの最後の台詞は「たかが舞台、されど舞台。この世に観客がいる限り、我らは演じ続けます。ノーシェイクスピア、ノーライフ」――。蓬莱のアイデアが採用された。

トニーが演技にのめり込んでいく姿が愛おしい。「スリラー」など小ネタ連発の回にもなった。

SNS上には「今週もトニーに持っていかれた」「静かな向上心」「覚醒したトニー、かわいすぎだろ」「相談している（笑）。真面目でかわいい」「声ちっちゃいけど、演技のこと聞きたかったんかいw」などの声。視聴者の笑いも誘い、反響を呼んだ。