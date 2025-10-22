三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は29日、第5話が放送される。番組サイドは、第5話から「物語のキーパーソンとなる新キャラクターも登場」と予告している。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

【第5話あらすじ】

クベ版「夏の夜の夢」公演初日、WS劇場。関係者を集めたミーティングが開かれ、舞台監督の伴工作（野間口徹）が1日のスケジュールを手際よく説明。その後、久部三成（菅田将暉）が「劇団クベシアター、旗揚げです」と高らかに宣言し、場内は大歓声に包まれる。

お祓いを執り行うため、八分神社の神主・江頭論平（坂東彌十郎）と江頭樹里（浜辺美波）が劇場へ。目の前を通り過ぎる倖田リカ（二階堂ふみ）を目にしてニヤける論平の姿に樹里はウンザリ。

ステージ上に祭壇が設けられ、お祓いが始まる。神妙な静けさの中、久部は並々ならぬ思いでステージを見つめるが…。