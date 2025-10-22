三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は22日、第4話が放送され、“三谷作品の顔”の一人、俳優の近藤芳正（64）が事前告知なしのサプライズ出演を果たした。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第4話は「初日前夜」。久部三成（菅田将暉）はクベ版「夏の夜の夢」初日を翌日に控え、蓬莱省吾（神木隆之介）伴工作（野間口徹）トニー安藤（市原隼人）とともに古巣の劇団「天上天下」が公演中の小劇場「ジョン・ジョン」へ。照明機器「パーライト」を強奪した。

近藤が演じたのは「ジョン・ジョン」スタッフの佐々木。久部の窃盗を通報した。

佐々木「本当に許可、もらっているんですよね？」

久部「勝手にやるわけないでしょう」

佐々木「あなたのこと、色々うかがっています」「念のため、（劇団主宰の）黒崎さんに確認取ってもいいですか？」

久部「急ごう！」

近藤は「ひたすらドキドキした」と一言だけコメント。登場も一連の1シーン、約30秒ながらインパクトを残した。

SNS上には「あれ？近藤芳正さん？」「堂々と犯罪w」「ぴあで確認すなw」などの声。視聴者の笑いを誘った。