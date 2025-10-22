¡ÚACL2¡ÛGÂçºåDF¹õÀî·½²ð¡Ö±¦¥µ¥¤¥ÉÁª¼ê¤¬À¨¤¯¥¡¼¤Ê¤Î¤Ï¤¹¤°Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¼éÈ÷½Å»ë¤Ç¹×¸¥
¡¡¡þACL2¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°FÁÈÂè3Àá¡¡GÂçºå¡¡3¡½1¡¡¥Ê¥à¥Ç¥£¥ó¡Ê2025Ç¯10·î22Æü¡Ë
¡¡GÂçºå¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ê¥à¥Ç¥£¥ó¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤Ë3È¯²÷¾¡¤·¤¿¡£³«Ëë3Ï¢¾¡¡£´ðËÜ¤Ï4¡½2¡½3¡½1¤À¤¬¡¢¹¶·â»þ¤Ï3¡½1¡½4¡½2¤Ë²ÄÊÑ¤¹¤ëÊÑÂ§Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬DF¹õÀî·½²ð¤À¡£¡ÖÁê¼ê¤Î±¦¥µ¥¤¥ÉÁª¼ê¤¬À¨¤¯¥¡¼¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¹¤°Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º¸Íø¤¤Ç¾å¼ê¤¯¡¢¤½¤ì¥×¥é¥¹Á°»Ä¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«Í³¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¼«Ê¬¤Ï¾å¤¬¤ê²á¤®¤º¤Ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤·¤¿¡£Á°È¾¤ÏÈ¾ÅÄ¤ò¾å¤²¤Æ¼«Ê¬¤¬¸å¤í¤Ë»Ä¤ë·Á¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤ÏÆî¥¢ÂåÉ½MF¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¦¥¿¥¦¡£±ÇÁü¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È©´¶³Ð¤Ç¤â½Ö»þ¤ËÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤À¤ÈÍý²ò¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¹¶·âÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¼éÈ÷¤ÎÈæ½Å¤ò¹â¤á¡¢¹õ»Ò¤ËÅ°¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¤È¾å¼ê¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¤Ö¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤¿¡×¡£ÇØÈÖ¹æ4¤Ï½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò´î¤ó¤À¡£