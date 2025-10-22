ウェイン・ルーニー氏はマンチェスター・ユナイテッドに所属するカメルーン代表FWブライアン・エンベウモを絶賛している。



昨シーズン、ブレントフォードでリーグ戦38試合に出場し20ゴール8アシストという圧巻の数字を残したエンベウモは今夏ユナイテッドへ移籍を果たした。



即戦力として期待されたエンベウモはすでにチームの攻撃を牽引する1人として躍動しており、ここまで公式戦9試合で3ゴール1アシストをマーク。ルベン・アモリムのチームは厳しい視線が送られることも多かったが、その中で奮闘している1人がエンベウモだった。





10シーズンぶりとなるアンフィールドでの勝利となったリヴァプール戦でも先制ゴールを挙げたエンベウモだが、ルーニー氏は当初獲得を疑問視していたようだ。しかしリヴァプール戦の後、エンベウモの評価を180度変えたという。「私にとって彼（エンベウモ）は今シーズンのマンチェスター・ユナイテッドの傑出した選手だった。だが彼はチームのために尽くした努力と犠牲に見合う報いを得られていない」「素晴らしいゴールだった。正直なところ、ユナイテッドが彼を獲得した時は少し懐疑的だった。マンチェスター・ユナイテッドでプレイする実力があるか分からなかったが、彼は私の考えが間違っていたと証明した。彼はチームにとって素晴らしい補強であり、間違いなく今シーズンのユナイテッドの最高の選手だと思う」（英『Football 365』より）すっかりユナイテッドにとって欠かせない存在となったエンベウモ。現在9位のユナイテッドがここから順位を上げていくにはエンベウモの活躍が必要になるが、今シーズンは何ゴール決めてくれるのか、楽しみだ。