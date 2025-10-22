CLリーグフェーズ第3節アーセナル対アトレティコ・マドリードの一戦が行われ、4-0でホームチームが勝利を飾った。



アーセナルはこれでリーグフェーズ3連勝。現在はパリ・サンジェルマン、インテルに続く3位につけている。



注目すべきはここまで無失点の守備陣。アスレティック・ビルバオ、オリンピアコス、アトレティコの攻撃をすべて跳ね返した。この堅守はリーグ戦も同様で、プレミアでは最少の3失点に抑えている。





今季も昨季に続いて白星を積み上げているアーセナル。前述したようにリーグ、CLの両方で好調を維持しており、『Sky Sports』は「彼らを止められるチームはあるのだろうか」と現在の調子の良さを伝えた。今季のアーセナルの強さを支えているのは前述した堅守と、セットプレイからの得点だ。このアトレティコ戦でも1ゴール目と4ゴール目がセットプレイからのゴールだった。自陣にブロックを引く相手に対し、流れの中では崩しきれずとも、今季のアーセナルは必殺技とも呼べるセットプレイの強さがある。セットプレイコーチはマンチェスター・シティからミケル・アルテタ監督とともにやってきたニコラ・ジョバー氏。彼がデザインした攻撃はどのチームも対抗策を見つけられずにいる。ここ数年は強力なチームを作るも、あと一歩のところでタイトルを獲得できなかったアーセナルだが、今季こそはビッグタイトルをクラブに持ち帰ることができるのだろうか。