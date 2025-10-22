『もしがく』三谷作品の“顔”近藤芳正が出演「ひたすらどきどきした」 第5話には新キャラ登場【ネタバレあり】
俳優の近藤芳正が22日放送のフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00）第4話にゲスト出演した。以下、ネタバレを含みます。
【場面写真】レトロな雰囲気で…目を合わせる近藤芳正&菅田将暉
近藤は渋谷の小劇場「ジョン・ジョン」のスタッフで、舞台の照明機器を奪いにやってきた久部（菅田将暉）たちを通報する佐々木という役どころを演じた。撮影を振り返り近藤は「ひたすらどきどきした、。」とコメントを寄せた。
近藤は1991年に三谷幸喜脚本の映画『12人の優しい日本人』に出演してからは三谷作品の常連キャストになった。『王様のレストラン』（95年）をはじめ、『古畑任三郎』第２シーズン（96年）、映画『THE有頂天ホテル』（2006年）など数々の三谷作品に出演している。本作の第4話では短いシーンながらも、唯一無二の表現で爪痕を残した。
29日放送の第5話ではクベ版「夏の夜の夢」が開幕し、物語のキーパーソンとなる新キャラクターも登場する。八分坂の人々、そしてWS劇場の運命はどうなるのか。
【場面写真】レトロな雰囲気で…目を合わせる近藤芳正&菅田将暉
近藤は渋谷の小劇場「ジョン・ジョン」のスタッフで、舞台の照明機器を奪いにやってきた久部（菅田将暉）たちを通報する佐々木という役どころを演じた。撮影を振り返り近藤は「ひたすらどきどきした、。」とコメントを寄せた。
29日放送の第5話ではクベ版「夏の夜の夢」が開幕し、物語のキーパーソンとなる新キャラクターも登場する。八分坂の人々、そしてWS劇場の運命はどうなるのか。