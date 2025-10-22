シンガー・ソングライターの米津玄師さん（34）が、22日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』を席巻。TOP5に3作品を送り込みました。

米津さんの楽曲は1位、2位、4位にランクイン。

1位は、週間再生数2,460.6万回の『IRIS OUT』です。9月29日付から5週連続で週間再生数2000万回超えとなっており、この記録達成はYOASOBI、Creepy Nutsに次ぐ史上3組目。ソロアーティストでは初となります。また、5週連続1位をキープしており、男性ソロアーティスト歴代単独1位の『連続1位獲得週数』記録を自己更新。累積再生数は1億4,080.5万回を記録しています。

2位には、米津さんが作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルさんを歌唱に迎えたデュエットソング『JANE DOE』が、週間再生数1,132.9万回でランクイン。10月6日付から4週連続のTOP3入りと週間再生数1000万回超えとなり、累積再生数は5,270.0万回を記録しています。

4位は、13日に配信リリースされた『1991』が週間再生数824.1万回を記録し、初登場となりました。

オリコン調べ（2025/10/27付）