¡¡¡ÖÂÎÁà¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë
¡¡ÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£°Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡Ê£²£´¡Ë¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á¤¬£¶¼ïÌÜ¹ç·×£¸£µ¡¦£±£³£±ÅÀ¤Ç¡¢£°£¹¡¢£±£°¡¢£±£±¡¢£±£³¡¢£±£´¡¢£±£µÇ¯Âç²ñ¤Ç£¶Ï¢ÇÆ¤·¤¿ÆâÂ¼¹ÒÊ¿°ÊÍè»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Î£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î²¬¿µÇ·½õ¡Ê£²£±¡Ë¡áÆÁ½§²ñ¡á¤Ï¾²¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢£µ°Ì¡£¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤ò¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤¿¶¶ËÜ¤ÏºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤Î¾²¤ÇÍºÂç¤Ê±éµ»¤ò¤ß¤»Á´ÂÎ£±°Ì¤Î£±£´¡¦£°£°£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤óÇÏ¡¢¤Ä¤êÎØ¤â¤Þ¤È¤á¤¤ê¡¢Á°È¾£³¼ïÌÜ¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡££²£±Ç¯²¦¼Ô¤ÎÄ¥Çî¹±¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢²¬¤È¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÄ·ÇÏ¤ÇÁ´ÂÎ£±°Ì¤Î£±£´¡¦£´£¶£¶ÅÀ¡¢Ê¿¹ÔËÀ¤ÇÁ´ÂÎ£³°Ì¤Î£±£´¡¦£´£³£³ÅÀ¤È¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òÊÂ¤Ù¡¢²¬¡¢Ä¥¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ò»Ä¤·¤Æ£²°ÌÄ¥¤ËÌó£°¡¦£´ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë¡£ÆÀ°Õ¤ÎÅ´ËÀ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¢¥«¥Ã¥·¡¼¥Ê¡¢¥ê¥å¡¼¥¥ó¤ÈÎ¥¤ìµ»¤ò¼¡¡¹¤È·è¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏÃåÃÏ¤â¥Ô¥¿¥ê¡£Á´ÂÎ£±°Ì¤Î£±£´¡¦£·£°£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Î²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤Î²¬¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¹ñÆâ¤Ë¸ÞÎØ²¦¼Ô¤¬£²¿Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¹ñÆâÍ½Áª¤«¤éÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ»¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ç¤¦¤ÏÇ´¤ê¾¡¤Á¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ±éµ»¤Ç¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÃåÃÏ¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÖÎØ²ó¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÇÃåÃÏ¤ò·è¤á¤¿¤é³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡¼ïÌÜÊÌÅ´ËÀ¤Î·è¾¡¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ïÌÜÊÌ¤ÎÅ´ËÀ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢£²´§¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡þ¶¶ËÜÂçµ±¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤À¤¤¤¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¸·î£·Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô½Ð¿È¡££²¿Í¤Î·»¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¡¢£¶ºÐ¤Î¤È¤¤Ëº´¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢ÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¤Ç¡£ÇÑ¹»¤ò²þÂ¤¤·¤¿ÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Óµ»¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º´¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢ÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¤«¤é»ÔÁ¥¶¶¹â¡¢½çÂç¤ò·Ð¤Æ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¡£º£Ç¯£´·î¤Ë¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È½êÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¿ÈÄ¹£±£¶£¶¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£µ£·¥¥í¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È£²¿Í¤Î·»¡£