野々村真の長女・香音、ミニスカで美脚披露 大きなリボンでキュートに
タレント・野々村真の長女で女優・モデルの香音が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。
香音は「dazzlin」のステージで、チェックのセットアップをまとい、ミニスカートから美脚を披露。大きなリボンが印象的なヘアスタイルで、笑顔を見せながらランウェイを歩いた。
同ステージには、藤井サチ、一ノ瀬美空(乃木坂46)、田村保乃(櫻坂46)、本田紗来、小林由依、守屋麗奈(櫻坂46)らも出演した。
「GirlsAward」(ガールズアワード)は、2010年から開催している日本最大級のファッション＆音楽イベント。28回目となる今回のテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。2000年代に人気を集めた“着せ替えゲーム”のように、GirlsAwardでお気に入りのアイテムを選びながら、自分らしさを思いきり楽しんでほしいという思いが込められている。
(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
