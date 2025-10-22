パティスリー GIN NO MORIのクッキー缶で楽しむクリスマス♡

パティスリー GIN NO MORIから、クリスマス限定スイーツが2025年11月29日(土)より登場♪「森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶」（4,320円税込）は、森の素材を活かした10種類のクッキーをクリスマスツリー風にアソート。さらに「ノエルパウンドケーキ」（3,240円税込）は9種類のドライフルーツとピスタチオショコラで華やかに仕上げ、ギフトにもぴったりです。

森の素材を贅沢に詰めたクッキー缶

森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶

「森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶」は、クロレラ、モリンガ、クマササ、抹茶、ピスタチオの5種類の緑色クッキーで立体感のあるツリーを表現♡

その他にも全10種のクッキーが色とりどりに詰められ、ひと口ごとに異なる香りや食感を楽しめます。価格は4,320円（税込）、サイズ150×150×45(mm)、賞味期限は製造日より45日。

華やかな見た目と味わいのノエルパウンドケーキ

ノエルパウンドケーキ

「ノエルパウンドケーキ」は9種類のドライフルーツを洋酒を効かせた生地に練り込み、濃厚なピスタチオショコラでコーティング。

クリスマスリースをイメージした華やかな見た目は、贈り物にも最適です。直径約12cm、価格は3,240円（税込）で、11月29日(土)～12月25日(木)の期間限定販売。

数量限定なのでお早めにチェック♡

パティスリー GIN NO MORIのクリスマススイーツで特別な時間を



パティスリー GIN NO MORIのホリデー限定スイーツは、森の恵みを贅沢に使った「森の恵みクッキー プティボワ クリスマス缶」と、華やかな「ノエルパウンドケーキ」でクリスマスの特別な時間を彩ります♡

どちらも数量限定・期間限定販売で、価格はクッキー缶4,320円、パウンドケーキ3,240円（税込）。心温まるギフトやティータイムにおすすめです♪