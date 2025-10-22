2024年8月に再結成を発表し、約16年ぶりとなる来日公演を10月25日・26日に東京ドームで開催するオアシス。その来日公演のスペシャル・ゲストとして、ASIAN KUNG-FU GENERATION（25日出演）と、おとぼけビ〜バ〜（26日出演）2組の出演が決定しました。

■4人組バンド『おとぼけビ〜バ〜』とは

公式サイトによると、おとぼけビ〜バ〜はボーカルのあっこりんりんさん、ギターのよよよしえさん、ベースのひろちゃんさん、ドラムのかほキッスさんからなる、4人組バンド。2009年に立命館大学の音楽サークルで結成され、2016年には、イギリスを拠点とするレーベル『Damnably』から世界デビューを果たしました。

2017年にアメリカ・テキサス州で開催された『SXSW2017』への出演や、2018年には世界最大級のフェス『Coachella Valley Music & Arts Festival』（通称：コーチェラ）に出演するなど、日本だけでなく海外でも精力的に活動しています。

さらに、2024年7月に行われたレッド・ホット・チリ・ペッパーズの北米ツアーへの参加や、2025年2月に行われたグリーン・デイの来日公演でもサポートアクトとしてツアーに参加しました。

今回、オアシスの公演への出演が決まったことについて、ボーカルのあっこりんりんさんは、自身のXで「前座いらんねんとかだれやねんとかまたかよとかボロクソ言われるでしょうが、リアムがうちらのスケジュール空いてるか聞いてきてくれたらしいのでそら直々に呼ばれたらもちろん喜んで出ますわ!! 精一杯がんばります!! !!」とコメントしています。