◇体操 世界選手権 第４日（２２日、ジャカルタ）

男子個人総合の決勝が行われ、東京五輪同種目の金メダリスト橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、合計８５・１３１点でパリ五輪銀メダルの張博恒（中国）らを退け優勝し、内村航平以来、史上２人目の３連覇を達成した。昨夏のパリ五輪で３冠を達成した岡慎之助（徳洲会）は５位だった。

最後の鉄棒。終末技を決めて着地をピタリと決めると息を吐き出し、左手でガッツポーズをつくって、金メダルを確信した。

今大会は国内や欧州での大会と異なる中国製の器具。はねやすい床運動のフロアは直前の強化合宿で唯一、導入がなく、予選では着地でミスが出たが、決勝ではしっかりと決めボーナス０・１点を加点し、１４・０００点。王者らしく修正能力の高さをみせ、ここから勢いに乗り、４種目目の跳馬で１４・４６６点、５種目目の平行棒で１４・４３３点と高得点を連発し、他を寄せ付けなかった。

今年４月、プロに転向した。大きな決断だったが、競技の普及を目指し、同じようにプロに転向したレジェンド内村航平の背中を追った。４月に全日本選手権ではライバルのパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）との激闘を制し、５連覇を達成したが、５月のＮＨＫ杯は体調不良を押して出場し、２位にとどまった。大会後、病院で検査し、リンパに異常があることが判明し、菊池病（亜急性壊死性リンパ節炎）の可能性を指摘された。

パリ五輪の個人総合で６位に終わり連覇を逃した。３年後のロサンゼルス五輪に向け踏み出した今季の道のりも決して平坦ではなかったとはいえ、敗戦から原点に返り、ジャカルタ入り後は連覇への意識を否定し、自然体で挑んだ大会で、頂点を奪い返してみせた。すべてはロスで「金メダル」を取るため。東京五輪王者は、進化を続けながら大舞台へ走り続ける。