◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第３節 Ｇ大阪３―１ナムディン（２２日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｊ１のＧ大阪がベトナム１部のナムディンを下し、開幕３連勝とした。

試合開始１分で、ＦＷ満田誠のパスに攻撃参加したＤＦ半田陸が抜け出してシュートを放つ。これはセーブされたがＦＷイッサムジェバリと満田を起点に攻め込み、半田やＭＦ美藤倫も前線に飛び込んでいく。すると同１６分、ＭＦ安部柊斗とジェバリのパス交換からＦＷ山下諒也が抜け出し、ダイレクトでクロス。美藤が滑り込みながら左足を合わせて先制に成功した。

１点リードで始まった後半は、７分にカウンターからジェバリが追加点。同４４分にはＦＷ食野亮太郎が放ったシュートが相手ＤＦに当たってそのままゴールに吸い込まれてチーム３点目となった。後半アディショナルタイムには１点を失ったが、終始攻め込む展開で快勝。１８日の柏戦（０●５、パナスタ）から中３日、サポーターに白星を届けた。

試合後、ダニエル・ポヤトス監督は「選手がよくやってくれてうれしく思う。相手を上回った。柏にあのような形で負けたところもあり、感情的なところもコントロールするのが難しかったと思う。相手も難敵だったが、選手たちがパフォーマンス良く試合を進めてくれた。これで１次リーグ突破が近くなったところもある」と、コメント。２アシストでプレーヤー・オブ・ザマッチに輝いたＦＷ山下諒也も「レイソル戦から立ち上がっていく姿を見せたくて、きょうは何が何でも勝ち点３を取ってサポーターの皆様と全力で喜び合いたかった」と、勝利にうなづいた。