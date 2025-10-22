日本ラグビー協会は22日、東京都千代田区の丸の内ビルディングでオーストラリア戦（25日、東京・国立競技場）へ向けた決起会イベント「みんなで超えていこう。ラグビー日本代表ファンミーティング」を開催した。宮崎での合宿を終えた日本代表選手や、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、65）永友洋司チームディレクター（54）、元日本代表の田中史朗氏（40）、大西将太郎氏（46）らが参加。集まった約300人のファンの前でトークショーを行った。

イベントには、ハンドボール元日本代表の土井レミイ杏利氏（36）も参加。豊原謙二郎アナウンサー（52）から「ディラン・ライリー選手に似ている」と指摘されると「分かった、それで呼ばれたんですね」と笑った。そして「パリ五輪の時もメインサポーターやらせてもらったんですけど、各国に1人は似てるやついるんですよ。イタリアのバレーボール選手とか」と話して会場の笑いを誘った。

その後、日本代表選手が登場してCTBディラン・ライリー（28＝埼玉）とご対面。偶然か必然か、2人は横並びに座る席配置だった。ラグビー好きタレントの浅野杏奈（24）は2人を見比べ、改めて「似てる！」と太鼓判。土井氏は「（ライリーが）ケガしたらいつでも行けるように温めておきます」と“影武者”に立候補した。ライリーは「ちょっとだけ似てますね…」と少し困惑した様子だった。