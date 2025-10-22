10月22日、TOMORROW X TOGETHERが日本3rdアルバム『Starkissed』のリリースを記念したショーケースを開催。東京・大阪での追加公演開催をファンへサプライズ発表した。

TOMORROW X TOGETHERは2019年にデビューした韓国の5人組ボーイズグループ。この日リリースした日本3rdアルバム『Starkissed』は、タイトル曲「Can’t Stop」のMVは公開から約3日で再生回数1600万回越え、Hyde提供の楽曲を収録しているなど、すでに大きな話題を集めている。

11月からドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』を開催する彼らだが、ショーケースではすでに発表されている埼玉・愛知・福岡に加え、年明けに東京・大阪での追加公演を行うことを発表。客席から喜びの歓声が巻き起こり、2024年に開催された初の東京ドーム公演で、怪我で座った状態でのパフォーマンスとなったボムギュは「ついに！」と喜びを噛みしめる。

テヒョン「涙が出そうになりました」

初の5大ドームツアーへの意気込みを聞かれると、テヒョンは「すべてMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンダム名）のみなさんのおかげです。もちろん僕はあらかじめ知っていましたが、今発表して、MOAのみなさんが喜んでくださる姿を見たら涙が出そうになりました」とファンへ感謝の言葉を届ける。ヒュニンカイは「みなさんをがっかりさせることのないステージをお見せすることを約束します！期待していてください、MOAちゃん！」と力強く語った。

視聴者からは「5大ドーム！」「すごーーーーい！」「やばいなきそう」「追加あつすぎ！」「やっと5人で東京ドームに立てるんだ」「これは泣く」「やったー」「また戻ってくるって約束ありがとう！」「もう少しで会えるのやばい」と、ドームツアーへの期待の声が集まった。（『TOMORROW X TOGETHER 'Starkissed'ショーケース』／ABEMA K WORLDチャンネル）