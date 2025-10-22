敵地で100点ゲームを演じたアルバルク東京がEASL初勝利…53.3％で3Pを沈める

10月22日に新北市立新莊體育館で「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループCが行われ、アルバルク東京がニュータイペイ・キングス（チャイニーズ・タイペイ）と対戦した。

大会2戦目に臨むA東京は、第1クォーターから小酒部泰暉、安藤周人、テーブス海、マーカス・フォスターが3ポイントシュートを沈めれば、セバスチャン・サイズとライアン・ロシターがインサイドで得点を記録。30－23と7点のリードを奪うと、続く第2クォーターも順調に得点を重ね、55－40と15点差で前半を終了した。

第3クォーターはテーブスと安藤に加え、福澤晃平も2本の長距離砲で加点。チーム全体で31得点とオフェンスが機能し、リードを拡大した。試合終了残り2分26秒にザック・バランスキーの3ポイントで100得点を突破。最終スコア107－89で勝利を収め、大会初白星を手にした。

A東京は16本の3ポイントを53.3パーセントの高確率で成功。サイズが25得点9リバウンド、安藤が19得点5リバウンド、フォスターが18得点、小酒部が12得点、テーブスが10得点6アシスト、ロシターが5得点11リバウンド6アシストを記録した。

なお、A東京の次戦は12月17日。アリーナ立川立飛に昌原LGセイカーズ（韓国）を迎え撃つ。

■試合結果



ニュータイペイ・キングス 89－107 アルバルク東京



NTK｜23｜17｜26｜23｜＝89



ALV｜30｜25｜31｜21｜＝107

