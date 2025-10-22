湘南が本拠地のホーム&アウェイエリアの入れ替えを発表「より良いクラブの未来のために」
湘南ベルマーレは22日、2026年の「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」からレモンガススタジアム平塚のホーム&アウェイエリアを入れ替えると発表した。
クラブ公式サイトによると、この取り組みは今年9月に実施された「観戦体験向上に向けたワークショップ」などを通じて寄せられた多くのサポーターの意見を踏まえ、慎重に検討を重ねて決定したもの。クラブは変更の目的として「ホームサポーターの皆さまに、より良い観戦体験を提供すること」「観戦体験の向上を通じて、クラブが持続的に成長していくこと」の2つを挙げた。
新レイアウトでは、南側がホームサポーター席、北側がアウェイサポーター席となり、現行とは正反対の配置に変更となる。南側は平塚駅からのアクセスが良く、「キングベルパーク」や「フードパーク」など、試合前後に楽しめる施設が集まるエリア。クラブは「試合そのものだけでなく、“スタジアムで過ごす1日”をより充実したものにしていくことが可能になります」とPRした。
また、地形的に南風が多いことから、ホームサポーターの声援が風上となり、よりピッチに届きやすくなる効果も期待されているという。
クラブは今後も「大型ビジョンの見え方」「導線の混雑」「トイレの数」「キッズエリアの設置」など、ワークショップで寄せられた課題への対応を進める方針。シーズンチケット保持者については、現在の南北を入れ替えた「2025シーズンの座席からの反転席」を「同席継続席」とする更新を基本とし、一部の座席利用者にはアンケートで調整を行う予定としている。
湘南は「今回の決定を『より良いクラブの未来のために』進める、観戦体験の再設計と位置づけています」と述べ、「この取り組みを通じて、スタジアム全体がより一体となり、皆さまとともに熱く、楽しく、誇りを持てる“ホームスタジアム”を築いてまいります」と表明。「引き続き、湘南ベルマーレへのご支援・ご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
