神戸がCKから4失点…宮代投入で3点差を追いつく粘りも敵地韓国でACLE初黒星
[10.22 ACLE第3節 江原4-3神戸 春川]
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ第3節で、ヴィッセル神戸は敵地で江原FC(韓国)と対戦して3-4で敗れた。ここまで2連勝だった神戸だが、接戦を落として初黒星。第4節は11月5日で、ホームで蔚山HD(韓国)と対戦する。
いずれもCKからの失点だった。まずは前半7分、右CKの流れから入れ直したボールをFWイ・サンホンに押し込まれて先制を許すと、同21分には再び右CKを今度はFWモ・ジェヒョンにヘディングで合わされる。GKチャージでVARの介入があったが、得点が認められると、同43分には左CKからDFソン・ジュンソクに得点を許して、前半だけでまさかの3失点を喫してしまう。
しかし神戸はハーフタイムを境に息を吹き返す。FW宮代大聖、FW佐々木大樹、MF鍬先祐弥の3人を同時に投入すると、後半3分には佐々木の高い位置にチェックから奪ったボールを宮代が蹴り込んで反撃を開始。同5分にはDF広瀬陸斗のクロスをFWジェアン・パトリッキが頭で合わせて、1点差に詰め寄った。
同点とするゴールは遠かったが後半43分、DF飯野七聖のロングスローからエリア内で収めた宮代がDFを背負いながら反転して右足を振る。このシュートがニアを抜いて、3-3の同点になる。しかし後半アディショナルタイム5分にまたもCKからゴール前にこぼれたボールをFWキム・ゴンヒに押し込まれて、決勝点を奪われた。
