江原FCvs神戸 試合記録
【ACLEリーグステージ第3節】(春川)
江原FC 4-3(前半3-0)神戸
<得点者>
[江]イ・サンホン(7分)、モ・ジェヒョン(21分)、ソン・ジュンソク(43分)、キム・ゴンヒ(90分+5)
[神]宮代大聖2(48分、89分)、ジェアン・パトリッキ(50分)
<退場>
[江]モ・ジェヒョン(90分+8)
<警告>
[江]ソ・ミヌ(40分)、モ・ジェヒョン2(67分、90分+8)、キム・ゴンヒ(88分)
主審:ムード・ボニアディファード
副審:アリレザ・イルドロム、ファハド・モラヴェジ
└神戸がCKから4失点…宮代投入で3点差を追いつく粘りも敵地韓国でACLE初黒星
