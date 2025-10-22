¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè19²ó¡¡Åìµþ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¥È¥¤È¶äÆóÏº¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ä
½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤ÎÂè19²ó¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè19²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
Åìµþ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¥È¥(¹âÀÐ¤¢¤«¤ê)¤È¶äÆóÏº(´²°ìÏº)¡£¾¾¹¾¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¥È¥¤È¡¢Åìµþ¤ÇÉ×ÉØ¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¶äÆóÏº¡£Åú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿ÍâÄ«¡¢»Å»ö¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë¶äÆóÏº¤ò¡¢¥È¥¤ÏÉ×ÉØ¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Á÷¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¾¾¹¾¤Ç¤Ï´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤¬¿ÆÀÌ¤Î¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¤Î¸µ¤òË¬¤Í¡¢¥È¥¤¬¾¾¹¾¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢É×¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó(¾®ÀôÈ¬±À)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
