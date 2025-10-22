俳優の池端杏慈さん（18）が、12月28日に開幕する『第104回 全国高校サッカー選手権大会』の21代目・応援マネージャーに決定したことが発表されました。

池端さんは、2021年に『第25回ニコラモデルオーディション』でグランプリを受賞。現在公開中の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』では主人公の親友・高遠麗を演じ、12月には映画『白の花実』など、今後も映画やドラマへの出演が続いています。

応援マネージャー就任の話を聞いたときの心境について、池端さんは「驚きとうれしさでいっぱいでした。高校生になってから応援マネージャーを務めることが一つの目標でもあったので、この話を聞いたときには父と母も本当に喜んでくれました」と明かしました。

これまで、初代の堀北真希さんをはじめ、新垣結衣さん（2代目）、広瀬アリスさん（6代目）、川口春奈さん（7代目）、広瀬すずさん（10代目）、清原果耶さん（14代目）、森七菜さん（15代目）らが歴代応援マネージャーを務めています。憧れている人を聞かれた池端さんは「森七菜さんと清原果耶さんには特に憧れています。清原果耶さんが試合前にダンスをしていたのが印象的で、私も映像で見てすごくかっこいいと思いました。私も皆さんに愛されるような応援マネージャーになりたいです」と話しました。

大会会場にはまだ行ったことがないといい、高校サッカーの印象については「“全力で青春している！”というのが一番です。青春だけではなく、熱くて楽しいという印象もあります。私が中学生のときは、少し年上のお兄さんたちがやっているイメージが強かったのですが、高校3年生になった今、学校のサッカー部の頑張りなどを見ていると、“すごいなぁ”といつも尊敬しています」とコメントしました。

そして、応援マネージャーとしての目標を聞かれた池端さんは「高校サッカー選手権は冬を熱くしてくれるものだと思っていて、前回大会もテレビで見ていました。同年代の人たちが熱くなって一つのスポーツに取り組む姿に心を動かされました。今回は直接その熱さを実感できると思うと、本当にワクワクしています。選手の皆さんの熱い思いをしっかりと受け取って、皆さんにパワーと勇気を与えられる応援マネージャーになりたいです」と意気込みました。