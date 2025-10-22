泉質がいいと思う「大阪府の温泉地」ランキング！ 2位「箕面温泉」を大差で抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「泉質がいいと思う大阪府の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ツルツル、ぬめりのある感触が特徴で、豊富な温泉成分を含んだ名湯だから」（40代男性／広島県）、「とろみのある炭酸水素温泉です。きりきず・末梢循環障害・冷え性・皮膚乾燥症・関節リウマチ・腰痛症などさまざまな効能がある良い泉質だと思います」（30代男性／兵庫県）、「温泉巡りをした時に入りましたが、芯まで染みるような温かさで気持ちよかったです」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「美肌効果があり、しっとりツルツルになるから」（30代女性／神奈川県）、「大阪では珍しい硫黄泉で、美肌効果や疲労回復に優れています。自然に囲まれた静かな環境も魅力で、心身ともに癒されます」（40代女性／埼玉県）、「美人の湯として有名でトロリとした泉質が気持ち良いと聞いているからです」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：箕面温泉／79票箕面市にある箕面温泉は、「大阪の奥座敷」とも呼ばれる景勝地の近くに湧いています。この温泉地は、 「美人の湯」として有名な炭酸水素塩泉が特徴です。炭酸水素塩泉は、古くなった肌の角質を柔らかくして、肌をつるつるにする効果が期待できるため、特に女性から人気が高い温泉として親しまれています。大阪市内からも行きやすいので、日帰りでも泊まりでも、気軽に自然と名湯を楽しめるのが魅力です。
1位：犬鳴山温泉／122票泉佐野市にある犬鳴山温泉は、関西国際空港からも比較的近く、犬鳴山のふもとにある秘湯ムードが漂う温泉地です。修験道の霊場としても知られる犬鳴山の雄大な自然に囲まれて、四季折々の景色の中で温泉を楽しめます。泉質は単純硫黄冷鉱泉で、リウマチや神経痛、皮膚病などに効くと言われています。肌をしっとりさせる美肌効果も期待できるのがうれしいポイントです。
