¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡ÛÌÚÂ¼Î¼ÂÀ¡¡£´ÆüÌÜÏ¢¾¡¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡¡½®Â¤âµÞ¾å¾º¡Ö½ÐÂ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£±£¶²ó¥µ¥¯¥é¥ª£Â¡õ£ÄÇÕ¡×¤Ï£²£²Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼Î¼ÂÀ¡Ê£´£±¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀÎ¨£±£¶°Ì¡£¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿£´ÆüÌÜ¤Ï£³¹æÄú¤Î£±£Ò¡¢£´¹æÄú¤Î£¸£Ò¤Ç¤È¤â¤Ëº¹¤·¤ò·è¤áÏ¢¾¡¡£°ìµ¤¤Ë£µ°Ì¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢½àÍ¥£±£±£Ò¤Î£²¹æÄú¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¾Àþ¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ÐÂ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£´ÆüÌÜ¸åÈ¾¤Ï¤«¤«¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥ó¤âÎ®¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÐÂ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ç¤¹¤Í¡££Ó¤â·è¤á¤ä¤¹¤¤¡×¤È½®Â¤âµÞ¾å¾º¡£º£Ç¯£²²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£