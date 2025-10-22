全日本プロレス２２日の後楽園ホール大会でアジアタッグ王者組のＭＵＳＡＳＨＩ（３５）＆吉岡世起（３７）が青柳亮生（２５）とライジングＨＡＹＡＴＯ（２６）の「アツハヤ」タッグを下し初防衛を果たした。



ＭＵＳＡＳＨＩは事前に行われた会見では対戦相手だけでなく「すべててに勝ちたいの！！」と絶叫するなど謎の熱の入れようを見せていた。

ＭＵＳＡＳＨＩは吉岡をビンタし先発すると、ＨＡＹＡＴＯにも「そんなもんじゃねえだろ！！」と言ってビンタを見舞おうとするがあっさり反撃されてしまう。



一進一退の攻防が動いたのは１５分過ぎだった。ＭＵＳＡＳＨＩはエクスプロイダー、ファルコンアローでＨＡＹＡＴＯを追い詰めるが、ひとでなしドライバーで反撃を受ける。それでも吉岡が亮生を場外で押さえている間にトラースキックで攻勢に出ると、エストレージャフトゥーロ（変形ボディプレス）を２連続で投下。最後は二天一流（変形エメラルド・フロウジョン）で３カウントを奪った。

試合後「勝ったぞー！！」と勝どきを上げるＭＵＳＡＳＨＩの前に現れたのは小藤将太だった。「ゼンニチジュニアによるこんな熱い試合を見せられたらいてもたってもいられなくて出てきちゃいました」と挑戦をアピールすると、ＭＵＳＡＳＨＩも「何今の気持ちいい挑戦表明。やろうやろう！」と言って歓迎。しかし小藤が連れてきたパートナーはヘビー級の鈴木秀樹だった。

「違うじゃん。ジュニアの選手だと思ったじゃん。タイトルマッチやる？」とひるむＭＵＳＡＳＨＩは鈴木から「シャー！」と猫のような威嚇で迫られる。吉岡が「一回やるって言っちゃったし、この空気をどうにかするためにも受けよう」と挑戦を受諾すると、鈴木は「にゃ〜ん」と言っておとなしくなったのだった…。