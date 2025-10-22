約290万円！ ホンダ「“安め”のCR-V」登場！ 1.5リッターエンジン搭載の「大人気SUV」！ 7人乗りもあるミドルモデル 中国で30周年記念を迎える

約290万円！

ホンダと中国東風汽車の合弁会社である東風ホンダは2025年9月22日、現地で生産しているミドルSUV「CR-V」の30周年記念施策を発表しました。

安めの人気SUV！

CR-Vは乗用車感覚の走行性能と高い機能性を兼ね備えた“ライトなSUV”として1995年にデビュー。代を重ねるにつれて世界戦略車としての地位を確立しました。

【画像】超カッコイイ！ ホンダ「“安め”のCR-V」を画像で見る（60枚）

直近10年間（2015年〜2024年）の販売台数では、ホンダのSUVの中で最も売れているモデルとなっており、2025年には世界累計販売台数が1500万台を突破しました。

現行型は2022年に登場した6代目です。日本ではプラグイン燃料電池車（FCEV）として販売されていますが、中国では1.5リッターガソリンまたは2リッターハイブリッドの2種類が販売されています。

駆動方式はFWD（前輪駆動）または4WD。乗車定員は5人乗りまたは7人乗りです。装備の違いによるグレードはガソリン車が5タイプ、ハイブリッド車が6タイプ。用途や家族構成など、幅広いニーズに応える構成となっています。

そんなCR-Vのデビュー30周年を記念して今回同社が打ち出したのは一律4万元（約80万円）の値引きです。

具体的にはエントリーグレードが18万5900元（約370万円）から14万5900元（約290万円）に、最上級グレードが24万9900元（約500万円）から20万9900元（約420万円）になります。いずれも装備は従来通りなので、買い得感はとても強まっています。

さらに最大2万4000元（約48万円）相当の特典が用意されます。加えて3年間無利子ローン、最大4000元（約8万円）の補助金も受けられます。値引きに加えてこうした施策が重なることで、初期費用と月々の負担を一段と抑えることができ、購入意欲を後押しします。

中国で「オールラウンドファミリーカー」のベンチマークとしての地位を築いたCR-V。今回の施策でさらなる販売拡大に弾みがつきそうです。