巨人は２２日、岡本和真内野手（２９）が今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦することを容認したと発表した。都内で会見を開き、吉村編成本部長と岡本が出席した。

本塁打王３度というＮＰＢ通算２４８発の大砲で、２３年ＷＢＣ決勝の米国戦で本塁打を放ったこともあって、今オフに大きな注目を受けることは確実だ。

米国内でも早速、岡本がＭＬＢ挑戦を決断して巨人が容認したことが報じられた。米移籍情報サイトの「トレード・ルーマーズ」では「岡本和真が今オフポスティングされる」という見出しで記事を公開。日本で会見が行われたことが紹介され「岡本は主将を務め、６度のオールスター選出、２度のゴールデングラブ賞受賞、３度の本塁打王に輝いた実績を持つ。今季は６９試合の出場に終わった。一塁で走者と衝突して肘を負傷したためだ。それでも２９３打席に立って打率３割２分７厘、出塁率４割１分６厘、長打率５割９分８厘をマーク。今季はシーズンの半分にも満たない出場だったが、１５本塁打、２１二塁打、１三塁打で、三振率と四球率はともに１１・３％だった」と記した。