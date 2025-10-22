【食べ放題ニュース】この「ステーキ食べ放題」が神内容！サーロインもOKで3千円台はコスパ最強だ…!!

ステーキのあさくまが、2025年10月29日（水）の1日限定で、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を開催します。

今回の「匠肉祭り」では、厚切りサーロインステーキをはじめ、熟練の焼き技で焼かれた種類豊富なステーキ肉を各テーブルへ運んでくれるスタイルで提供。

食べ放題をゆっくりと堪能することができそうです。

提供されるステーキは、どれも通常1,000円〜3,000円相当の商品となっており、たくさん食べるほどにお得に楽しむことができます！

さらに、当日だけのスペシャルサラダバーとドリンクバーもセット。

あさくまの濃厚コーンスープや、牛すじカレー、デザートも心ゆくまで楽しむことができます！

サラダバーコーナーには、豪華サラダバー・デザートバーに加え、本イベント限定の鴨のロースト、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場します♪

店舗限定なので、開催概要をチェックしてぜひ参加を！

食べ放題メニュー紹介

■ステーキラインナップ

・サーロイン

・テンダーロイン

・ランプ

・ボールチップ

・チキン

・あさくまハンバーグ

・豚肩ロース 他

■特別商品

・鴨のスモーク

・タコのカルパッチョ

・ポップコーンシュリンプ 他

【注意事項】

※料理は十分な量が用意されていますが、早期になくなってしまう場合があります。

※当日は食べ放題のみの提供となります。通常オーダーは注文不可です。

※予約は不可となります。

※食べ放題メニューは特別価格の為、割引対象外となります。

ステーキ食べ放題「匠肉祭り」開催概要

〈開催日〉2025年10月29日（水）

〈開催時間〉11:00〜22:00（最終入店20:40）

〈料金〉

男性：3,771円（税込）

女性：3,221円（税込）

小学生：1,791円（税込）

小学生未満：無料

〈制限時間〉80分間

〈開催店舗〉

・ステーキのあさくま 八王子店

・ステーキのあさくま 四日市店

・ステーキのあさくま 宮竹店

店舗概要

◼︎ステーキのあさくま 八王子店

所在地：東京都八王子市打越町673-2

◼︎ステーキのあさくま 四日市店

所在地：三重県四日市市下之宮町302-3

◼︎ステーキのあさくま 宮竹店

所在地：静岡県静岡市駿河区宮竹1-1-1