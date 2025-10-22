【食べ放題ニュース】この「ステーキ食べ放題」が神内容！サーロインもOKで3千円台はコスパ最強だ…!!
ステーキのあさくまが、2025年10月29日（水）の1日限定で、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を開催します。
【全写真】至福すぎる食べ放題〜！「ステーキ食べ放題」のメニュー
今回の「匠肉祭り」では、厚切りサーロインステーキをはじめ、熟練の焼き技で焼かれた種類豊富なステーキ肉を各テーブルへ運んでくれるスタイルで提供。
食べ放題をゆっくりと堪能することができそうです。
提供されるステーキは、どれも通常1,000円〜3,000円相当の商品となっており、たくさん食べるほどにお得に楽しむことができます！
さらに、当日だけのスペシャルサラダバーとドリンクバーもセット。
あさくまの濃厚コーンスープや、牛すじカレー、デザートも心ゆくまで楽しむことができます！
サラダバーコーナーには、豪華サラダバー・デザートバーに加え、本イベント限定の鴨のロースト、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場します♪
店舗限定なので、開催概要をチェックしてぜひ参加を！
食べ放題メニュー紹介
■ステーキラインナップ
・サーロイン
・テンダーロイン
・ランプ
・ボールチップ
・チキン
・あさくまハンバーグ
・豚肩ロース 他
■特別商品
・鴨のスモーク
・タコのカルパッチョ
・ポップコーンシュリンプ 他
【注意事項】
※料理は十分な量が用意されていますが、早期になくなってしまう場合があります。
※当日は食べ放題のみの提供となります。通常オーダーは注文不可です。
※予約は不可となります。
※食べ放題メニューは特別価格の為、割引対象外となります。
ステーキ食べ放題「匠肉祭り」開催概要
〈開催日〉2025年10月29日（水）
〈開催時間〉11:00〜22:00（最終入店20:40）
〈料金〉
男性：3,771円（税込）
女性：3,221円（税込）
小学生：1,791円（税込）
小学生未満：無料
〈制限時間〉80分間
〈開催店舗〉
・ステーキのあさくま 八王子店
・ステーキのあさくま 四日市店
・ステーキのあさくま 宮竹店
店舗概要
◼︎ステーキのあさくま 八王子店
所在地：東京都八王子市打越町673-2
◼︎ステーキのあさくま 四日市店
所在地：三重県四日市市下之宮町302-3
◼︎ステーキのあさくま 宮竹店
所在地：静岡県静岡市駿河区宮竹1-1-1