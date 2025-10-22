巨人・岡本和真内野手がポスティングシステムによるメジャー移籍を目指すことが決まった。今オフの移籍を球団が容認した理由に迫った。

巨人は岡本のポスティングによるメジャー挑戦を容認した。快諾した背景には長年の活躍を認め、夢を後押ししたい思いがあった。

吉村編成本部長は「日頃からの彼との話し合いの中で、最後はＭＬＢに挑戦したいと話していた。バックアップしながら、背中を押してあげたい気持ちがあった」と理由を説明した。

順調にいけば２６年中に海外ＦＡ権を取得見込み。だがＦＡで海を渡るより、１年でも早く挑戦させてあげたいとの思いは球団の総意だった。「岡本くんの抜けた穴を埋めるのは大変ですけど、彼がアメリカで活躍しながら日本のジャイアンツを見守って喜んでくれるようにチーム作りしていく」とのコメントに寛大な姿勢が表れていた。

ポスティングによるメジャー挑戦を認めるのは１９年オフの山口俊、２０年オフの菅野（最終的に契約が成立せず残留）に次ぎ巨人では３例目。だが、山口俊の場合はＦＡで獲得する際の契約事項に含まれていたことが明かされ、菅野の場合もドラフト時に１年浪人した点を考慮したと当時の球団は説明していた。

今回の岡本はそのような事情がない。かつては球団として同制度は認めずメジャーは海外ＦＡで挑戦させるとの方針を貫いていた時代もあったが、そのような考え方が柔軟に変化している証しとも言える。

何よりも伝統球団の４番として通算２４８本塁打の貢献度を高く評価し敬意を示した。頑張って圧倒的な成績を残せば夢をかなえられる。将来メジャーを目指す後輩に刺激を与え、道しるべにもなるだろう。

◆ポスティングシステム ＮＰＢの選手が海外ＦＡ権取得前にＭＬＢに移籍する制度。所属する日本球団が容認した場合、ＮＰＢが球団からの申請を受理してＭＬＢに伝え、メジャー全３０球団に通知された翌日から交渉が可能。申請手続き期間は１１月１日から１２月１５日まで。契約総額に応じてＭＬＢ球団から、所属の日本球団へ譲渡金が支払われる。２５歳未満の場合はマイナー契約しか結べず、契約金などの総額が制限される。

◆ポスティングの譲渡金 メジャー契約の場合、保証額のうち２５００万ドルまでの部分の２０％、２５００万ドルを超えて５０００万ドルまでの部分の１７・５％、５０００万ドルを超えた額の１５％の合計となる。契約期間内に獲得した出来高払いの額からは１５％が追加で支払われる。マイナー契約の場合、譲渡金は契約金の２５％。