ÂçÀ¯°¼¡Ö²¹¤«¤¯¡¢ÃÎÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡×ÂçÊª½÷Í¥¤È¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª
¡¡½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÀ¯°¼¡Ê34¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçÊª½÷Í¥¤È¤Î¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥Í¥í¡¡¥¯¥Á¥Í¥ê¡×¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ï¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤äÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¯¥Á¥Í¥ê»á¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖºòÌë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û¤Ë¤Æ¡¡¥Ö¥ë¥Í¥í ¥¯¥Á¥Í¥ê 2026SS ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¡¡¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°¦¤Ë°î¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Í¥í¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï½÷Í¥¤Î¾®Àã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä°É¤ò¸ò¤¨¤¿3¿Í¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Ö¥ë¥Í¥í ¥¯¥Á¥Í¥ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¾®Àã¤µ¤ó¡¢°É¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¹¤«¤¯¡¢ÃÎÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÆó¿Í¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£