◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク―日本独立リーグ野球機構（22日、生目第二）＝雨天中止

ソフトバンクの育成3年目、ホセ・オスーナ外野手（18）が好調だ。第3クールの16日から参加し5試合で打率3割8分9厘、2打点を記録。初めてのフェニックス・リーグに手応えを感じている。ただ、首脳陣は期待からさらなる成長を望んでいる。

5試合で出塁率は4割7分6厘。毎試合安打を放つ。10月からフォームのバランスと球を前で捉える意識を心がけてきた。その成果から「感じはいい」と手応えを口にする。

ドミニカ共和国出身。185センチ、82キロと恵まれた体格を持つ。春季キャンプでB組（2軍）スタートだったが、右ももの肉離れとなり離脱。2度のリハビリ調整を経て復帰した。8月にはウエスタン・リーグに初出場。ただ計4試合で安打はわずか1本にとどまった。「（3、4軍戦に比べ）投手の質の高さを感じた」と振り返る。

躍動中のフェニックス・リーグについて「2軍でスタートしたのに、けがをしてしまったけど、（2軍に）戻って来ることができたのはよかった。（今季は）ここを目標にやってきたので」とうなずく。

ただ、首脳陣はさらなる成長を望む。村松有人2軍打撃コーチ（52）は「捉える能力はあるので、長打を打てる目付けや、スイングの強さを出していけるように。まだまだこれから」と期待を込める。

打撃だけでなく走塁もそうだ。18日のDeNA戦（アイビー）では二塁打を放った後、次の打者の遊ゴロで挟まれるなど走塁ミスがあった。「うまくいかなかったが、積極的に走ることを意識している」とオスーナは心の内を話す。

一方、斉藤和巳3軍監督（47）は「野球は打つだけではない。そういったところ（走塁）をどう学んでいくか」と語った上で「彼も3年目といえども18歳。年齢で（若く）区切ってもしょうがない。早めに覚えていけば、自分も助かるし、チームも助かるので」と語った。

「その通りだと思う。もっと野球に向き合っていけたら」とオスーナ。日本なら高校生の18歳が、同リーグで学びを深め、成長する。（浜口妙華）