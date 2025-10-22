「ラーメンの鬼」佐野実さん妻＆娘が地上波出演 岡田准一＆秋山竜次で『ガチンコ！』名場面「神輿やないねんから！」オマージュも
岡田准一、秋山竜次による21日放送のTBS系バラエティー『今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ』（後11：56）では、ラーメンについて特集。人気ラーメン店『支那そばや』創業者で「ラーメンの鬼」の異名で知られる佐野実さんの妻、娘が登場する一幕があった。
【写真】令和に…岡田准一＆秋山竜次で『ガチンコ！』名場面オマージュ
番組では、佐野さんが作った『支那そばや』を守るため、親子で奮闘している様子を紹介。岡田は「僕、一度だけお会いしたことがあると思うんですよ」と切り出すと、佐野さんの妻が「ロケの帰りに（岡田のことを）『あいつ、いい男だな』と言っていました」と笑顔で振り返っていた。
さらに、佐野さんが活躍した『ガチンコ！』の人気企画「ガチンコ ラーメン道」のVTRも公開。バラエティー好きの間でも話題となっている「神輿やないねんから！」の動画も流れた。さらに、岡田と秋山で「神輿やないねんから！」をパロディで再現する一幕もあった。
