秋の気配が一段と濃くなる中、新潟県長岡市の国営越後丘陵公園では色とりどりの秋バラが見頃を迎えています。春とは一味違う秋のバラを楽しもうと、園内には写真を撮る人や香りに癒される人でにぎわっていました。

【高濱優生乃アナウンサー】

「秋の深まりとともに見頃を迎えているのが、秋バラです。白オレンジ赤とグラデーション状に咲き誇る様子がとても美しいです。





長岡市の国営越後丘陵公園で開催中の『ながおか香りのばら園』。約800品種・2400株のバラが植えられ、訪れた人たちの目を楽しませています。【国営越後丘陵公園 木村哲子さん】「秋バラは春に比べて花の形が良くて、色も深くて、香りが長く続くことが特徴。本当に香りが良くて、一輪一輪を楽しむことができるので秋にぴったり」色ごとに植えられた色彩エリアなど8つのエリアが設けられ、様々な種類のバラを見ることができます。こちらは国営越後丘陵公園が開催している新品種のバラの香りを競うコンクールで去年、最も優れた賞を受賞した『マハネ』。【高濱優生乃アナウンサー】「フルーティーで良い香りです。こうして色んな品種の一つ一つ違った香りを楽しめるのがすごく素敵ですね」園内の一角には香りのタイプ別に植栽されたエリアがあり、訪れた人たちは香りの違いを楽しんでいました。【訪れた人】「前までなかったけど、妻の影響で花を愛でるということを知った。なかなか芳しい、良い香り」甘い香りが漂う中、愛犬を連れて花々を楽しむ人の姿も。【愛犬と訪れた人】「フルーティーな感じとかもあって、目にも、鼻にもすごく癒される。犬がいるので、こういうところにもいっぱい来て思い出をつくりたいなと」【国営越後丘陵公園 木村哲子さん】「だいぶ涼しくなってお出かけもしやすくなったので、見頃を迎えたバラはもちろん、コスモスもハロウィーンも含めて楽しんでほしい」このイベントは11月3日まで開催されています。