秋元真夏「初めて作った」本格手料理3品披露「上品」「料理上手すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】元乃木坂46の秋元真夏が10月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元乃木坂、彩り豊かな手料理3品
秋元は「もぐ。」と添え、手料理が3品並んだ食卓を公開。蓮根の肉詰め、トマトとオクラ、チーズの和え物のほか「海老しんじょうのお吸い物初めて作った」とお吸い物を披露している。
この投稿に、ファンからは「お吸い物、本格的」「健康的で素敵」「上品」「料理上手すぎる」「食べてみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
