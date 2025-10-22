※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任早々から自慢話で生徒の反感を買い、ボイコットまで招いた非常勤講師・岡田。妊娠休業後も冷たい視線は変わらず、人気実習生・川合への嫉妬から悪意を募らせる。校長に「ハラスメント」と叱責され、さらにコネ採用の事実を知らされプライドは崩壊。噂は瞬く間に広まり教師陣の憤りを買うなか、岡田はお気に入りの男子生徒が川合に告白する場面を目撃し、嫉妬心を爆発させる。ついに校長のもとへ駆け込み、川合が生徒と怪しい関係にあると事実をねじ曲げて告発し、校長は川合を呼び出すのだった。



■身に覚えのない疑惑に戸惑う川合

■広まる噂…耳にした生徒が慌てふためき…■「現場を見た」との証言…校長の追及に絶句川合は校長室に呼び出され、「生徒と不適切な関係になっているのは本当か」と問いただされます。もちろん身に覚えのない話に困惑するばかりでしたが、「現場を見た」という証言まで持ち出され、言葉を失ってしまいます。その一方で、職員室にも広まった噂を耳にした女子生徒は、慌てて川合に告白をした三村のもとへ駆け出していきました。事実無根のでっちあげが広がり、事態は思わぬ方向へ――。はたしてこの騒動の行方は…？(スズ)